Öffi-Chaos während Wiener Rush-Hour

Mitten im Wiener Abendverkehr sorgen Störungen auf der U1 und U3 für Chaos.

Die Züge auf der Linie U1 fahren in beiden Richtungen wegen eines schadhaften Fahrzeugs in unregelmäßigen Intervallen. Wie lange die Züge so fahren, ist derzeit unklar.

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Auf der U3 sorgt eine Stromstörung zwischen Volkstheater und Landstraße für Fahrtbehinderungen in beiden Richtungen. Laut der Website der Wiener Linien wird diese noch bis etwa 18 Uhr dauern.