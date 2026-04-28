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Öffi-Chaos während Wiener Rush-Hour
© Vorfall ereignete sich im U3-Tunnel.

Störung U1 und U3

Öffi-Chaos während Wiener Rush-Hour

28.04.26, 17:48
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Mitten im Wiener Abendverkehr sorgen Störungen auf der U1 und U3 für Chaos.

Die Züge auf der Linie U1 fahren in beiden Richtungen wegen eines schadhaften Fahrzeugs in unregelmäßigen Intervallen. Wie lange die Züge so fahren, ist derzeit unklar.

u3
© zeidler

Auf der U3 sorgt eine Stromstörung zwischen Volkstheater und Landstraße für Fahrtbehinderungen in beiden Richtungen. Laut der Website der Wiener Linien wird diese noch bis etwa 18 Uhr dauern.

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