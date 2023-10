× ORF-Star Armin Wolf überrascht ZIB2-Zuschauer an Halloween

An Halloween packte ORF-Moderator Armin Wolf in der "Zeit im Bild 2" wieder mal einen Verabschiedungs-Gag aus.

Auf dem Moderationspult planken, im Fasching als Clown geschminkt oder sich während des Hitzesommers ein Glas Wasser über den Kopf leeren – Armin Wolf sorgt in der an sich ernsten "ZIB 2"-Nachrichtensendung des ORF immer wieder für Lacher. Auch an Halloween griff der Anchorman am Dienstagabend wieder einmal in die Trickkiste.

"Genug Saures – Gönnen Sie sich was Süßes"

Nach der obligatorischen Verabschiedung von den 3sat-Zusehern und dem Verweis auf die folgende "ZIB 3" griff er plötzlich unter sein Pult. "Und eineinhalb Stunden noch ist Halloween. Genug Saures gab's in den letzten 30 Minuten. Gönnen Sie sich noch was Süßes und morgen einen erholsamen Feiertag", sagte Wolf und zog sich einen Piraten-Schlapphut mit Totenkopf über das Haupt.

© ORF ×

Jack Sparrow wäre wohl neidisch, doch ganz maßgeschneidert war das Modell für Wolf nicht – der große, schwarze Hut hing ihm tief ins Gesicht, so dass der ORF-Mann wohl nichts mehr sehen konnte.

© ORF ×

Zugegeben: Zum Gruseln war Wolfs Halloween-Montur eher nicht – wohl aber nach dem "ZIB"-Bericht zum tragischen Geschehen im Nahen Osten immerhin etwas zum Schmunzeln.