Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Schneeberg
© Hütte am Schneeberg. (Google maps)

Schon wieder Einsatz

Orientierung verloren: 2 Burgenländer von Schneeberg gerettet

07.09.25, 17:27
Teilen

Schon wieder mussten Kletterer vom Berg geholt werden. 

Weil sie in die falsche Klettertour eingestiegen sind und die Orientierung verloren haben, sind zwei Burgenländer in der Nacht auf Sonntag vom Schneeberg gerettet worden. Die beiden Männer im Alter von 33 und 34 Jahren blieben unverletzt. Ein Hubschrauber des Innenministeriums konnte das Duo aufgrund einbrechender Dunkelheit nicht vom Berg holen, das übernahmen laut einer Aussendung letztlich eine Mannschaft der Bergrettung Reichenau und eine Alpinpolizistin.

Die Meldung über die beiden orientierungslosen Freizeitsportler war am Samstag gegen 19.30 Uhr bei der Bergrettung eingegangen. Es stellte sich heraus, dass die Burgenländer sich auf dem Stadelwandgrat befanden, einer Route im dritten Schwierigkeitsgrad auf 1.260 Metern Seehöhe.

Ein Hubschrauber des Innenministeriums startete einen Suchflug, aufgrund der Dunkelheit war eine Rettung per Tau jedoch nicht mehr möglich. Bergretter stiegen in der Folge in die Route ein, sicherten die Burgenländer und seilten sie in Etappen ab. Kurz vor 1.45 Uhr erreichten die Helfer mitsamt den Kletterern die Höllental-Bundesstraße

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden