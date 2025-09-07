Orientierung verloren: 2 Burgenländer von Schneeberg gerettet

Schon wieder mussten Kletterer vom Berg geholt werden.

Weil sie in die falsche Klettertour eingestiegen sind und die Orientierung verloren haben, sind zwei Burgenländer in der Nacht auf Sonntag vom Schneeberg gerettet worden. Die beiden Männer im Alter von 33 und 34 Jahren blieben unverletzt. Ein Hubschrauber des Innenministeriums konnte das Duo aufgrund einbrechender Dunkelheit nicht vom Berg holen, das übernahmen laut einer Aussendung letztlich eine Mannschaft der Bergrettung Reichenau und eine Alpinpolizistin.

Die Meldung über die beiden orientierungslosen Freizeitsportler war am Samstag gegen 19.30 Uhr bei der Bergrettung eingegangen. Es stellte sich heraus, dass die Burgenländer sich auf dem Stadelwandgrat befanden, einer Route im dritten Schwierigkeitsgrad auf 1.260 Metern Seehöhe.

Ein Hubschrauber des Innenministeriums startete einen Suchflug, aufgrund der Dunkelheit war eine Rettung per Tau jedoch nicht mehr möglich. Bergretter stiegen in der Folge in die Route ein, sicherten die Burgenländer und seilten sie in Etappen ab. Kurz vor 1.45 Uhr erreichten die Helfer mitsamt den Kletterern die Höllental-Bundesstraße