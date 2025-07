Pensionist (70) baut Massencrash - Sechs Verletzte

Bei einem heftigen Crash in Favoriten wurden fünf Personen verletzt.

Der dramatische Unfall fand am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr in der Raxstraße in Favoriten statt. Dort fuhr ein Pensionist (70) zuerst auf ein vor ihm fahrendes Auto auf, missachtete dann die rote Ampel und crashte in einen Klein-Lkw, der in einer Kolonne dort angehalten hatte. Aufgrund der Wucht des Zusammenpralls wurde der weiße Wagen gegen eine Garnitur der Straßenbahnlinie 11 geschleudert, während das Auto des Unfallfahrers in eine andere Richtung abdriftete und einen weiteren Pkw rammte. Danach wurde noch ein weiteres Auto touchiert.

Der 70-Jährige und seine Beifahrerin (77) wurden schwer verletzt, vier weitere involvierte Personen, die in den beteiligten Fahrzeugen saßen, kamen mit leichten Blessuren davon.

Alle Beteiligten wurden von der Berufsrettung Wien versorgt, die Berufsfeuerwehr Wien stand ebenfalls im Einsatz. Das Verkehrsunfallkommando nahm den Unfall auf. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen.