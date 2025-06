Pistolen-Männer überfielen Donaukanal-Freunde

Auf dem Heimweg nach einem Party- und Lokal-Abend am Donaukanal wurden zwei Freunde bedroht, geschlagen und überfallen.

Wien. Ein 26-Jähriger Deutscher und ein 32-Jähriger Wiener sollen in der Nacht auf Donnerstag beim Karmelitermarkt in der Leopoldstadt ausgeraubt worden sein. Die beiden Männer gaben gegen 3.30 Uhr auf der Polizeiinspektion Leopoldsgasse an, kurz zuvor von zwei unbekannten Tätern mit einer Schusswaffe malträtiert und überfallen worden zu sein, berichtete die Landespolizeidirektion. Dabei wurden Kopfhörer, eine Musikbox sowie Bargeld geraubt. Der 32-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht.

Die beiden nächtlichen Angreifer wurden als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit schwarzen Ski- bzw. Motorradmasken vermummt beschrieben. Einer der beiden soll auffällig groß gewesen sein (circa 1,90 Meter).

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Sachdienliche Hinweise zum Raub nimmt jede Polizeiinspektion entgegen. Das Landeskriminalamt ermittelt. Im Zuge der Vernehmung der beiden Opfer nahmen die Beamten Marihuanageruch wahr und stellten daraufhin beim 26-Jährigen ein Päckchen des Suchtmittels sowie ein weiteres mit geriebenen Drogen-Pilzen sicher. Der Mann wurde angezeigt.