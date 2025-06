Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Nach dem tragischen Amoklauf mit mindestens 10 Toten in Graz bittet die steirische Polizei um Unterstützung.

"Im Zusammenhang mit dem heutigen Gewaltdelikt in der Grazer Dreierschützengasse bitten wir um Ihre Unterstützung. Ihre Hinweise können entscheidend sein", heißt es von der Polizei.

"Bitte keine Fotos oder Videos vom Einsatz in sozialen Netzwerken veröffentlichen – das schützt laufende Ermittlungen, die Opfer und unsere Einsatzkräfte."

Hier können Fotos und Videos hochgeladen werden:

https://upload.bmi.gv.at/

Beim Amoklauf in einer Grazer Schule in der Dreierschützengasse sind am Dienstagvormittag zehn Menschen gestorben. Unter den Toten befanden sich Schüler und zumindest eine erwachsene Person. Auch der mutmaßliche Täter ist darunter. Dies bestätigten sowohl die Polizei als auch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) der APA. Mehrere weitere Personen sind verletzt.