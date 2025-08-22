Posträuber (23) überfiel auch Bäckerei

Ein verdächtiger 23-Jähriger ist geständig - er war chronisch pleite und wusste offenbar keinen legalen Ausweg.

Vrlbg. Die Vorarlberger Polizei hat den Raubüberfall auf die Postfiliale in Götzis (Bezirk Feldkirch) am vergangenen Dienstag geklärt. Als mutmaßlicher Täter nahm das Einsatzkommando Cobra einen beschäftigungslosen 23-Jährigen fest. In seiner Unterkunft wurden die Raubbeute, die Tatkleidung und die als Tatwaffe genutzte Schreckschusspistole gefunden. Ebenfalls in die Verantwortung des 23-Jährigen fällt ein Überfall auf eine Bäckerei im Juli. Der Mann ist geständig.

Der 23-Jährige wurde nach umfangreichen Ermittlungen und aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung als "dringend tatverdächtig" am Mittwochabend festgenommen. Beim Überfall am Dienstag hatte er eine Angestellte bedroht und war mit seiner Geldbeute geflüchtet.

Bei der Hausdurchsuchung ergab sich zudem der Verdacht, dass der Mann auch den Überfall auf eine Bäckerei in Götzis am 26. Juli verübt haben könnte. Diesbezüglich wurde Freitagfrüh in Sulz (Bezirk Feldkirch) auch ein 28-Jähriger als Mittäter festgenommen. Der 23-Jährige räumte beide Überfälle ein und nannte Geldnot als Motiv.