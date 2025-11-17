Raser mit 217 km/h erwischt - Auto beschlagnahmt

Einem Raser wurden 217 km/h auf der Autobahn zum Verhängnis. Dem Mann wurde nicht nur der Schein abgenommen, sondern auch sein Fahrzeug.

Mit 217 anstatt der erlaubten 130 km/h ist ein Pkw-Lenker am Sonntag auf der Westautobahn (A1) bei der Abfahrt St. Pölten Süd gemessen worden.

Der Linzer wurde von einer Zivilstreife angehalten. Dem 29-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich einer Aussendung. Der Raser wird angezeigt.