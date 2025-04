Raub an Mädchen (16) beim Riesenrad gefilmt und auf TikTok gestellt

Kein Ende der Jugend- und Bandenkriminalität in Wien: In der Nacht auf Dienstag überfielen drei Teenies (u.a. ein Syrer und ein überaus amtsbekannter Iraker) eine 16-Jährige am Riesenradplatz - beraubten das Mädchen und stellten das Video online.

Wien. Das ist über den jüngsten Banden-Coup bekannt: Eine 16-jährige Wienerin war in der Nacht auf Dienstag um 0.15 Uhr mit einem Freund im Wurstelprater unterwegs, als sie im Bereich des Ein- und Zugangs am Riesenradplatz auf drei ebenso junge Burschen traf, die auf die Jugendliche losgingen und sie vor ihrem Begleiter bloßstellten, indem sie ihn in Schach hielten und das Mädchen schlugen, auf sie eintraten und ihr anschließend die Umhängetasche samt Bargeld und Bluetooth-Kopfhörer raubten.

Die mutmaßlichen Täter filmten ihre Attacke mit mindestens einem Handy und veröffentlichten das Video in den sozialen Medien. Das per Snapchat verbreitete Video, das unter anderem auch auf TikTok landete, wurde sichergestellt - und zwar nach einem Tipp der Mutter des Opfers die in einem Krisenzentrum in der Leopoldstadt angerufen hatte und die WG-Betreuer über die kriminellen Umtriebe ihrer jede Nacht abgängigen Schützlinge informierte. Ein Betreuer verständigte daraufhin die Polizei.

Polizisten der Inspektion Tempelgasse konnten daraufhin einen 14-jährigen Syrer in eben diesem Krisenzentrum festnehmen. Die geraubte Umhängetasche sowie die Kopfhörer wurden bei ihm bzw. in seinem Zimmer gefunden und dem Opfer zurückgegeben. Auch das (Prügel)-Video wurde sichergestellt.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen - und bereits einen weiteren Beteiligten namentlich identifizieren können. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 15-jährigen Iraker, der wegen Raubes, Diebstahl und Gewaltdelikten mehrmals aufgefallen ist und auch schon eine aber offenbar nur bedingte Gerichtstrafe ausgefasst hat. Der dritte Angreifer ist noch unbekannt.