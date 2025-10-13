Reifen aufgestochen - dann raubte Trio Rolex-Verkäufer aus

Drei Männer verfolgten einen Wiener, der in der Innenstadt seine Rolex verkauft hatte, bis zu seinem geparkten Auto - um ihn dort der auf offener Straße auszurauben.

Wien. Der dreiste Coup ereignete sich bereits im Sommer - jetzt wird, von der Staatsanwaltschaft genehmigt, per Lichtbildern nach einem der Räuber - der von einer Überwachungskamera erfasst worden war - gefahndet:

© LPD Wien

© LPD Wien

Der Mann mit dem weißen kurzärmeligen Hemd und der schwarzen Umhängetasche steht im Verdacht, gemeinsam mit zwei weiteren unbekannten Komplizen dem späteren Opfer den Autoreifen aufgestochen zu haben und dann den Verkaufserlös einer hochpreisigen Uhr gestohlen zu haben. Dem Vernehmen nach geht es um rund 10.000 Euro.

Das Trio soll das Opfer bereits in der Dorotheergasse ins Visier genommen haben, wo es bei einem Juwelier seine Rolex gegen Bares losgeworden war. Die Täter verfolgten bis zu seinem in der Erdbergstraße geparkten Pkw den Verkäufer - wo es dann ruckzuck ging: Einer stach den Reifen auf, der zweite machte ihn darauf aufmerksam, zu zweit bot man ihm Hilfe bei der Reparatur an und lenkte ihn geschickt ab. Dabei konnten sie dem ahnungslosen Mann das ganze Geld abluchsen.

Zumindest zwei der Täter sollen mit einem weißen Kleinwagen geflüchtet sein. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, ist mit den Ermittlungen betraut. Hinweise (auch anonym) werden an das LKA, Außenstelle Zentrum-Ost, unter der 01-31310-62660 erbeten.