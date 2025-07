Rennrad-Lady rammt Ziege: verletzt

Die Radlerin, die eine abschüssige Straße hinunterrauschte, stürzte, als plötzlich eine Ziegenherde über die Straße getrieben wurde.

© Zoom Tirol

Tirol. Eine 63-Jährige ist am späten Donnerstagnachmittag bei einem Unfall mit ihrem Rennrad in Weerberg in Tirol (Bezirk Schwaz) verletzt worden. Die Seniorin war aus bisher unbekannter Ursache in jenem Bereich zu Sturz gekommen, in dem gerade Ziegen von einer 41-Jährigen über die Gemeindestraße getrieben wurden. Vermutlich war sie einfach zu schnell dran gewesen und konnte nicht mehr rechtzeitig bzw. nur noch mit erheblichen Problemen, die dann auch eintraten, bremsen.

Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt an Ort und Stelle in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Nach Abschluss der Erhebungen würden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Schwaz erstattet, hieß es von der Polizei. Die Ziege wurde übrigens nicht verletzt, ja nicht einmal von der Radlerin, die offenbar bei einem Ausweichmanöver gestürzt war, berührt.