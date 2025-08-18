Alles zu oe24VIP
Katze aus Abwasserrohr Villach
© HFW Villach

Tier verletzt

Rettungsaktion: Katze stürzte in 30 Meter tiefen Schacht

18.08.25, 11:25
Nach fast eineinhalb Stunden konnte das verletzte Tier befreit werden. 

Die Hauptfeuerwache Villach zu einer dramatischen Tierrettung in den Stadtteil Landskron alarmiert. Kurz nach 19 Uhr meldete ein Zeuge der Feuerwehrleitstelle, dass ein möglicherweise von einem Fahrzeug angefahrenes Kätzchen in einen Schacht nahe der Bundesstraße B83 gestürzt sei.

Katze aus Abwasserrohr Villach
© HFW Villach

Katze aus Abwasserrohr Villach
© HFW Villach

Am Einsatzort in Neulandskron wurde sofort ein klägliches Miauen aus einem Kanalschacht der Oberflächenentwässerung wahrgenommen. Nach dem Öffnen mehrerer Kanaldeckel konnte das verängstigte Tier mit Hilfe von Taschenlampen geortet werden – es befand sich in der Mitte eines rund 30 Meter langen Abwasserrohres, welches quer unter der Bundesstraße verläuft.

Katze wurde an Hinterläufen verletzt

„Die Katze war sehr verängstigt und bewegte sich weder vor noch zurück“, berichtet Einsatzleiter Löschmeister Markus Abuja, Gruppenkommandant der Hauptfeuerwache Villach. Um das Tier behutsam dazu zu motivieren, sich in Richtung einer der Schachtöffnungen zu bewegen, wurde ein sanfter Wasserstrahl aus einem Feuerwehrschlauch eingesetzt.

Am Ende des Rohrs wartete jeweils ein Feuerwehrmann in dem nur rund 50 Zentimeter breiten Schacht, um das Tier gegebenenfalls einfangen zu können. Nach zahlreichen Versuchen und einer aufwändigen Rettungsaktion, die sich über fast eineinhalb Stunden zog, gelang es schließlich, das verletzte Kätzchen einzufangen.

Die Katze, die offenbar Verletzungen an den Hinterläufen aufwies, wurde umgehend zu einer Tierärztin gebracht und dort medizinisch versorgt.

„Der intensive und engagierte Einsatz unserer sieben Kameraden hat dieser schwierigen Tierrettung ein glückliches Ende bereitet“, so Einsatzleiter Markus Abuja abschließend.

