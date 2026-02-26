Rückruf bei Bio-Linsen der Stadt Wien

Die Stadt Wien muss die "Wiener Gusto BIO Berglinsen" zurückrufen.
Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien muss eine Charge ihrer "Wiener Gusto BIO Berglinsen" zurückrufen. In der Charge L25WG260K8 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum von 30.09.2028 wurden Fremdkörper entdeckt.
- Achtung vor DIESEM Mixer – Gerät kann Feuer fangen
- Babynahrungs-Skandal: Alle vier Säuglinge wieder genesen
- Asbestgefahr - Rückruf von Spielzeug in Österreich
Die Stadt Wien hat die verunreDosen vom Markt genommen. Betroffene Personen können sich beim Herr Mirko Pejic unter der Nummer 0676811849034 melden.