Rückruf bei Bio-Linsen der Stadt Wien

Die Stadt Wien muss die "Wiener Gusto BIO Berglinsen" zurückrufen.

Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien muss eine Charge ihrer "Wiener Gusto BIO Berglinsen" zurückrufen. In der Charge L25WG260K8 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum von 30.09.2028 wurden Fremdkörper entdeckt.

Die Stadt Wien hat die verunreDosen vom Markt genommen. Betroffene Personen können sich beim Herr Mirko Pejic unter der Nummer 0676811849034 melden.