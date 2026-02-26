Syrischer Vater entführt in Wien auf Schulweg seine beiden Söhne

Ein dramatischer Fall hält die Wiener Polizei in Atem: Zwei Brüder im Alter von sieben und acht Jahren wurden in der Leopoldstadt offenbar verschleppt. Seit Mittwoch fehlt von den Kindern jede Spur.

Mittwoch um 07:45 Uhr nahm das Unglück in der Wiener Leopoldstadt seinen Lauf. Das Landeskriminalamt ermittelt seither unter Hochdruck, da die beiden Buben nicht in ihrer Schule angekommen waren, wie "Mein Bezirk" berichtet. Die Bildungseinrichtung schlug sofort Alarm, als die Kinder am Mittwochmorgen vermisst wurden.

Suche in ganz Österreich

Mittlerweile wurde die Fahndung nach den zwei Burschen auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet. Mehr als 31 Stunden nach ihrem Verschwinden sucht die Exekutive nun in ganz Österreich nach den Sieben- und Achtjährigen. Aus ermittlungstaktischen Gründen hält sich die Polizei zum genauen Ablauf des Vorfalls derzeit noch bedeckt.

Hintergrund Sorgerechtsstreit vermutet

Nach Informationen von oe24 wird aktuell nach einem Syrer gefahndet, der seine beiden Söhne auf dem Schulweg in Wien entführt haben soll.

Hintergrund: Es handelt sich wohl um einen Obsorgestreit mit seiner Frau. Gegen ihn wird wegen Kindesentziehung ermittelt. Er könnte versuchen, im Ausland abzutauchen.

Ermittlungen in alle Richtungen

Obwohl der Fokus auf der Familie liegt, betont die Polizei, dass weiterhin in sämtliche Richtungen ermittelt wird. Die Wiener Polizei arbeitet intensiv daran, den Aufenthaltsort der Kinder so schnell wie möglich zu klären.