Rund 35 Kilo Cannabis in zwei Koffern am Flughafen Wien gefunden

Ein 20-jähriger Kanadier wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingegliedert.

Rund 35 Kilo Cannabiskraut sind am Mittwoch bei Transitgepäck-Kontrollen am Flughafen Wien in Schwechat sichergestellt worden.

In zwei Koffern wurden 35 Vakuum-Packs mit je etwa einem Kilo Drogen entdeckt. Ein 20-Jähriger, der sich auf dem Weg von Bangkok (Thailand) über Österreich nach London befand, wurde am Abfluggate festgenommen.

Der Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung.