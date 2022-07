Auto-Lenkerin crasht frontal in Pkw – 73-Jährige tot

Die Frau war laut Polizei auf der Wolfgangsee Straße plötzlich in Schlangenlinien gefahren und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw.

Strobl. In Strobl (Flachgau) ist am Freitagvormittag eine 73-jährige Autolenkerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau war laut Polizei auf der Wolfgangsee Straße plötzlich in Schlangenlinien gefahren und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Die Autofahrerin dürfte sofort tot gewesen sein. Die Insassen des zweiten Wagens - ein Salzburger (60) und seine Beifahrerin (50) - wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Strobl musste den eingeklemmten Leichnam aus dem Fahrzeug befreien und den massiven Ölaustritt binden. Die Wolfgangsee Straße (B158) war nach dem Unfall rund eine Stunde lang komplett gesperrt.