Basteiweg am Kapuzinerberg wieder eröffnet

Eine Stadtwanderung der Extraklasse.

Salzburg. Der Basteiweg ist ein historischer Weg auf dem Kapuzinerberg in der Stadt Salzburg, der entlang der Lodronschen Wehrmauer im Süden und im Osten des Berges bis zum Franziski-Schlössl führt. Immer an der Wehrmauer entlang: Der Basteiweg folgt einem alten Soldatenpfad und macht seinem Namen alle Ehre. Die heutige Strecke wurde um 1929 vom Salzburger Stadtverein für Wanderer angelegt.

Am Freitag um 11 Uhr wurde der Weg durch den Salzburger Alpenverein wiedereröffnet.

Der ständige Blick auf die verschiedenen Stadtteile von Salzburg und die fast schon ein wenig alpin anmutende Wanderung entlang der alten Stadtmauer geben der Rundtour einen besonderen Touch.

Für 4 Kilometer, 250 Höhenmeter und viel Staunen circa zwei Stunden einrechnen.

Zu erreichen ist der Basteiweg entweder vom Platzl über die Imbergstiege oder von der Linzer Gasse über den Stefan-Zweig-Weg.