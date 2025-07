Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten.

Golling. Im Bundesland Salzburg hat sich am Freitag in den frühen Morgenstunden ein leichtes Erdbeben mit einer Magnitude von 2,5 ereignet. Das Zentrum des Bebens um 5.22 Uhr lag rund sechs Kilometer südlich von Golling (Tennengau). Es konnte durch ein schwaches Zittern und Grollen wahrgenommen werden. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten, informierte GeoSphere Austria in einer Aussendung.