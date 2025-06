Es droht schon wieder Stauchaos

Trotz erneutem Reiseverkehrs-Ansturm zu Fronleichnam bleibt die Tunnelbaustelle auf der A10 zwischen Golling und Werfen bis 26. Juni bestehen. Das sorgt für wachsenden Unmut.

Die Tunnelbaustelle auf der A10 zwischen Golling und Werfen wird nicht früher fertig – das sorgt in den Anrainergemeinden für zunehmende Verärgerung. Trotz des anstehenden Fronleichnams-Wochenendes hält die ASFINAG am Fertigstellungstermin 26. Juni fest. Grund sind noch ausstehende Arbeiten an Portalen, Leitschienen, Asphaltierungen und fehlende Genehmigungen.

Zuletzt sorgten kilometerlange Staus – teils bis zu 50 km – und überlastete Ausweichrouten für Frust bei Autofahrern und Gemeinden. Projektleiter Hanspeter Treichl betont, eine frühere Freigabe sei nicht möglich. Zum Fronleichnams-Wochenende rechnet man mit rund 20 km Stau in Richtung Süden. Die Rückbauarbeiten erfolgen nun abschnittsweise in zehn Nachteinsätzen. Die endgültige Entlastung kommt somit erst nach dem 26. Juni – zu spät für viele.