Der WIFI-Standort Linz macht sich zukunftsfit

Mehr als 10.000 Kurse, Lehrgänge und Seminare werden angeboten.

Das WIFI Oberösterreich präsentierte am Dienstag sein Kursprogramm für 2025/26 unter dem Motto "Neugier hat viele Seiten" mit einem mehr als 500 Seiten starken Kursbuch.

Wissbegierige können aus mehr als 10.000 Kurse, Lehrgänge und Seminare wählen. Laut WIFI-Kuratorin Doris Cuturi-Stern bietet dieses Programm vielfältige Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Neuorientierung.

"Letztes Jahr hatten wir einen Teilnehmerrekord mit 103.500 Kursbesuchern", freut sich WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Das von einander lernen in der Gruppe werde weiterhin ein wichtiger Part sein, deswegen investiere die Wirtschaftskammer in die Generalsanierung des WIFI-Hauptstandorts in Linz. Bis 2026 werden 10 Mio. Euro in eine neue Aula investiert, die Sanierung erfolgt in drei Etappen bei laufendem Betrieb und soll 2030 abgeschlossen sein.

Kursteilnehmer unterhalten sich über eine Prüfung. © oe24/Krispin ×

Das neue Kursprogramm fokussiert sich auf aktuelle Entwicklungen. "KI ist ein Gamechanger", so Hummer. Es gibt Kurse von "KI im Personalwesen" über "KI und Urheberrecht" bis hin zum KI-Führerschein mit 28 Trainingseinheiten um 990 Euro. Lehrlingen wird gelehrt, wie eine bessere Balance im Umgang mit Smartphones & Co erreicht werden kann.

Laut WIFI-Institutsleiter Harald Wolfslehner werden die Live-Online-Kurse seit Corona gut angenommen - auch über die Grenzen hinaus.