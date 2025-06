Flachgauer Hallenbad: 12 Gemeinden müssen zusammenlegen

Den Gemeinden geht es nach Eigenaussagen finanziell nicht gut.

Szbg. Die Planung des Hallenbades Seekirchen (Flachgau) geht in die heiße Phase: Jetzt muss die Finanzierung geklärt werden. Zwölf Gemeinden von Berndorf bis Straßwalchen sollen mitzahlen, alle leiden unter einer Budgetknappheit. Die Verantwortlichen arbeiten daher an einem langfristigen Darlehensmodell und an einer Rückzahlung in Raten.

Geplant ist ein Darlehen über eine Laufzeit von 25 Jahren. Von den 22 Millionen netto für die Errichtung des Bades müssen die Orte ein Drittel bezahlen. Neumarkt muss beispielsweise 25 Jahre lang rund 52.000 Euro jährlich aufbringen. Dazu kommen noch rund 40.000 Euro für den Betriebs-Abgang.

Jetzt muss jede Gemeinde für sich feststellen, ob sie sich das leisten kann. Wenn es kein gemeinsames Projekt wird, wird die Umsetzung schwierig.