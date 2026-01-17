Start von FPÖ-Radio: DAS läuft alles auf "Austria First"

Der Sendestart des neuen FPÖ-Radiosenders "Austria First" ist heute im Rahmen des Neujahrstreffens in Klagenfurt erfolgt.

Bereits zur Begrüßung klang das von Andi Hufnagl moderierte Live-Programm rund eine Stunde lang durch die Messehalle – mit Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl als erstem Gast auf Sendung.

Zu Beginn der Bühnenshow folgte dann der offizielle Startschuss vor den Besuchern, die gemeinsam einen Countdown herunterzählten, bis der Buzzer aktiviert wurde und "Austria Frist" dem Publikum in einem kurzen Video präsentiert wurde.

"Mit Austria Frist wird eine Lücke geschlossen, weil nun auch für patriotisch gesinnte Bürger ein Angebot im Radio besteht – mit guter Musik für die Familie Österreich und mit Nachrichten und Informationen, die frei sind vom Regierungsfilter, vom linken Zeitgeist, von Woke-Klamauk und von Gender-Wahnsinn. Ich bin überzeugt, das wird auf eine große und gute Resonanz beim Publikum stoßen", freute sich FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl über den neuen Sender aus dem freiheitlichen Medienhaus.

Das läuft auf Austria First

Das Programm kann über die Webseite https://austriafirst.at/ oder über Apps für Apple iOS bzw. für Android-Geräte live gestreamt werden.

FPÖ und Freiheitlicher Parlamentsklub gestalten ein Radio-Programm mit Nachrichten bzw. Journalen von Montag bis Freitag (6 – 19 Uhr) und am Samstag (7 bis 12 Uhr).

Dazu gibt es live moderierte Sendungen Montag bis Freitag von 6 bis 9 Uhr (AUSTRIA FIRST am Morgen), von 12 bis 13 Uhr (AUSTRIA FIRST Aktuelle Stunde) und von 16 bis 19 Uhr (AUSTRIA FIRST Klartext).

"Die blaue Abrechnung"

Aktuelle Informationen laufen in der Sendefläche auch abseits dieser Zeiten. Am Wochenende stehen mit „AUSTRIA FIRST – Die blaue Abrechnung“ mit Lisa Schuch-Gubik (Samstag 11 bis 12 Uhr) eine politische Analyse und mit „AUSTRIA FIRST Giuliani im Gespräch – Die Gedanken sind frei“ mit Marie-Christine Giuliani (Sonntag 10 bis 12 Uhr) ein Interview-Format auf dem Sendeplan.

Erfahrener Chef

Als Programmchef konnten die Freiheitlichen den routinierten Radiomacher Werner Reichel gewinnen, der nicht nur als Moderator und Redakteur bei zahlreichen privaten Radiostationen aktiv war, sondern auch einige Sender mit aufgebaut hat. Er erfüllt sich bei AUSTRIA FIRST, wie er sagt, „einen Radiosender, der ausschließlich auf die Interessen und Wünsche der Mehrheit der Österreicher zugeschnitten ist – von der Musik über die Moderation bis zu den Nachrichten."