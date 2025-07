Großbrand in Hallein: Maschinenbauer steht in Flammen

Beim Werkzeugmaschinenhersteller Emco mit Sitz in Hallein (Tennengau) ist am späten Dienstagnachmittag in einer Industriehalle ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr gab die höchste Alarmstufe aus. Die Bewohner von Hallein und den Nachbargemeinden Oberalm, Puch und Anif wurden über den Handy-Alarm AT-Alert aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung die Fenster geschlossen zu halten und Bereiche, in denen Rauchbelästigung bemerkbar ist, zu verlassen, so das Land Salzburg.

Gleis-Baustelle sorgt für Verkehrs-Chaos am Ring "Wir haben jetzt Alarmstufe 4, die höchste Stufe" sagte ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos zur APA. Das heißt, dass die Feuerwehren aus der gesamten Umgebung alarmiert wurden, es dürften mehrere 100 Helfer im Einsatz stehen. Ersten Informationen zufolge soll der Brand in einem Lager ausgebrochen sein. Alle Beschäftigten dürften sich rechtzeitig in Sicherheit bringen haben können.