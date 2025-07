U-Bahn-Chaos legt Wiener City lahm

Eine Störung legt derzeit die U1 in Wien lahm.

Es geht um einen Rettungseinsatz in der U1, der die Stadt gerade still stehen lässt.

Stationen Taubstummengasse und Nestroyplatz

Bei den Wiener Linien heißt es aktuell: "Die Linie U1 ist derzeit zwischen den Stationen Taubstummengasse und Nestroyplatz unterbrochen. Ein Pendelzug wurde in diesem Bereich auf Gleis 2 eingerichtet. Bitte beachten Sie, dass Sie in den Stationen Taubstummengasse und Nestroyplatz jeweils in einen Zug am gegenüberliegenden Bahnsteig umsteigen müssen."

Längeren Wartezeiten und Verzögerungen

Weiter wird angekündigt: "Es kann auf der gesamten Linie U1 zu längeren Wartezeiten und Verzögerungen kommen. Weichen Sie nach Möglichkeit auf andere Linien aus. Die Störung dauert voraussichtlich bis 17:30 Uhr. Grund dafür ist ein Rettungseinsatz im Bereich Stephansplatz."