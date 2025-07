Derzeit werden Gleiserneuerungen am Kärntner Ring und am Schwarzenbergplatz durchgeführt. Autofahrer und Öffi-Fahrgäste brauchen jetzt starke Nerven.

Auch heuer nutzen die Wiener Linien die Sommerzeit, um im Straßenbahn- und U-Bahnnetz zu sanieren. Die Gleismodernisierungsoffensive bringt heuer rund 11 Kilometer neue Gleise und 45 Weichen für zahlreiche Linien. Im Juli und August tauschen die Wiener Linien Gleise in den Bereichen Kärntner Ring, Universitätsring und Schubertring.

Bereits in der Nacht auf den 24. Juni haben die Bauarbeiten am Kärntner Ring begonnen. Zunächst wurde von 22 bis 6 Uhr auf zwei Spuren gearbeitet, seit Dienstag stehen auch tagsüber nicht mehr Fahrstreifen zur Verfügung. Beim Schwarzenbergplatz wird überhaupt nur eine Fahrspur aufrechterhalten. Es herrscht akute Staugefahr - entnervte Autofahrer berichten von einer halben Stunde Zeitverlust im Frühverkehr.

Beim Schwarzenbergplatz wird der Verkehr auf eine Spur gepfercht. © Roman Fuhrich

Fahrgäste müssen umdenken

Zwischen Schubertring und Volkstheater verkehrt derzeit keine einzige Straßenbahn. Die Linien D, 1 und 2 werden umgeleitet. Der 71er fährt nur zwischen Enkplatz und Kaiserebersdorf. Zwischen Karlsplatz und St. Marx fährt ein Ersatzbus 71E. Der Baustart verlief alles andere als reibungslos. Zwar hatten die Wiener Linien zuvor Informationsaushänge, Lautsprecherdurchsagen und Online-Hinweise angekündigt. Doch an vielen Haltestellen warteten die Menschen am ersten Tag vergeblich.

Touristen und Pendler standen fassungslos vor den leeren Gleisen. Der Abschnitt zwischen Schubertring und Volkstheater ist ein blinder Fleck im Netz. Wer trotzdem ins Zentrum will, muss tricksen oder umsteigen. Besonders beliebt sind nun die U-Bahnlinien U3 und U2. Doch auch dort spürte man die Auswirkungen. An der Station Volkstheater stauten sich die Fahrgäste. Gedränge, genervte Gesichter und viele, die sich fragten, wie lange das noch so weitergeht.