Bade-Drama: Mann (28) und Mädchen (8) weiter in Lebensgefahr

Nach Badeunfällen am Sonntag in Wien haben sich am Dienstag ein achtjähriges Mädchen und ein 28-jähriger Mann weiterhin in Lebensgefahr befunden.

Das teilten die behandelnden Spitäler auf APA-Anfrage mit. Das Kind trieb am Sonntagabend im Wasser des Badeteichs Hirschstetten in der Donaustadt und wurde von Einsatzkräften reanimiert.

Per Hubschrauber ins Krankenhäuser

Der 28-Jährige wurde am Sonntagnachmittag aus der Neuen Donau gerettet und wiederbelebt. Beide wurden per Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht.

Am Sonntag kam es noch zu weiteren Badeunfällen: Ein 41-jähriger Mann, der am Sonntagabend ebenfalls aus der Neuen Donau geholt und reanimiert wurde, befand sich am Montag in kritischem Zustand im Spital. Zu seinem Gesundheitszustand gab es am Dienstag vorerst noch keine Informationen.

85-Jährige nach Badeunfall verstorben

Eine 85-jährige Frau ist nach einem Badeunfall in der Neuen Donau verstorben. Passanten und Bekannte hätten sie am Sonntag auf der Höhe der Raffineriestraße bewusstlos aus dem Wasser geholt und wiederbelebt, berichtete die Polizei am Montag. Polizisten setzten die Reanimation bis zum Eintreffen der Rettung fort. Die Frau wurde auf eine Intensivstation gebracht, die überlebte den Unfall jedoch nicht.