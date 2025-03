Herdenweite Mattigkeit: Stallpflicht wegen Geflügelpest aufgehoben

Zu den typischen Symptomen der Tierseuche gehören herdenweite Mattigkeit.

Szbg. Die Stallpflicht für Geflügel im Flachgau und in der Stadt Salzburg wurde aufgehoben. Um eine Ansteckung mit der Geflügelpest zu verhindern durften seit November Betriebe, die mehr als 50 Tiere besitzen, ihr Geflügel nicht mehr aus dem Stall lassen. „Die Stallpflicht war wichtig, um Ausbrüche in Geflügelbetrieben zu verhindern, denn die Geflügelpest ist hoch ansteckend und die aufgetretenen Fälle in Oberösterreich und am Grabensee auf Salzburger Seite waren einfach zu nahe, um nicht darauf zu reagieren“, argumentiert Landesveterinärdirektor Peter Schiefer das Wegsperren. „Es gilt weiterhin, jeglichen Kontakt des gehaltenen Geflügels mit Wildvögeln, insbesondere Wassergeflügel, zu unterbinden. Salzburg bleibt, so wie ganz Österreich, ein erhöhtes Risikogebiet für die Geflügelpest“, so Schiefer.