Iran-Krieg: Arabische Gäste könnten in Zell am See & Co. ausbleiben

Dubai als Drehkreuz ist auch eine zentrale Verbindung für Gäste aus Asien.

OÖ. Vier Prozent der rund 30 Millionen Nächtigungen im Jahr entfallen auf den arabischen Markt. Aufgrund des Irankrieges gab es bereits vereinzelte Stornierungen, weil die Flugsituation noch ungewiss ist. Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft, gegenüber orf.at: „Die Zahlen machen mir derzeit noch wenig Sorgen, denn es kann sich vieles wieder ändern und ins Positive drehen. Aber ja, es kann schon sein, dass wir einige tausend Gäste verlieren.“ Es muss nicht zwingend zu einem Urlauber-Minus kommen: Viele könnten sich heuer für eine Auto- statt eine Flugreise entscheiden.