Legendäres Ski-Opening mit Scooter in Obertauern

Es sind noch Unterkünfte fürs Opening-Wochenende frei.

Scooter heizt beim legendären Skiopening in Obertauern in Salzburg ordentlich ein. Heute Abend (29. November) verwandeln H.P. Baxxter und Co. die verschneiten Berge in eine explosive Bühne -mit ihren größten Hits wie God Save the Rave und Hyper Hyper. Mit energiegeladenen Beats sorgt Neptunica als Support Act dafür, dass das Publikum von der ersten Minute an in Partylaune ist und vergisst, dass es in 1.700 Meter Höhe kalt ist. Es sind noch Stehplatzkarten an der Abendkassa um 79 Euro erhältlich. In Obertauern kostet der Dreitagespass für das Skiopening von heute bis Sonntag 191,50 Euro. Eine Ganztageskarte kommt auf 65 Euro. Es sind noch Unterkünfte frei.