Bis zu 11.000 Haushalte betroffen - Störung nach 20 Minuten behoben
Szbg. Wegen eines technischen Defekts in einem Umspannwerk ist am Mittwoch in Teilen des Tennengaus der Strom ausgefallen. Zu dem Vorfall kam es laut Salzburg AG um 13.30 Uhr. Bis zu 11.000 Haushalte waren von dem Stromausfall betroffen.
- Mini-Blackout im Tennengau
Die Stromversorgung konnte nach 20 Minuten wiederhergestellt werden. Die genaue Ursache der Störung war vorerst nicht bekannt.