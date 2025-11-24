Alles zu oe24VIP
Skitourengeher auf Piste
© Getty

Verbot seit Skistart

Obertauern verjagt Tourengeher von den Pisten

24.11.25, 14:49
Der Umgang mit Pistentourengehern ist seit dem Boom seit den Pandemiejahren eine große Herausforderung für viele Skigebiete. 

Szbg. Vor wenigen Tagen war Sölden mit dem Alkoholverbot zur Eindämmung von Après-Ski-Exzesse in den Schlagzeilen. Nun steigt Obertauern auf die Spaßbremse:  Im beliebten Skigebiet (Pongau/Lungau) gilt seit dieser Skisaison ein generelles Verbot fürs Skitouren gehen am Pistenrand. 

Für die Bergbahnen Obertauern sei dieser Schritt eine Notlösung: „Da haben wir uns lange den Kopf zerbrochen. Bei uns ist die Schwierigkeit, dass diese Aufstiege alle die Pisten kreuzen. Wir sind auch nicht glücklich mit der Lösung. Aber wir arbeiten daran, dass wir noch etwas was Besseres zusammenbringen“, sagt Klaus Steinlechner, Geschäftsführer der Bergbahnen, gegenüber orf.at

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

