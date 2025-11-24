Spitalreform Vorarlberg: Wallner sähe Dornbirns Spital gern beim Land

Die geplante Reform der Spitallandschaft im Land wird seit Wochen heiß diskutiert.

Vbg. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) würde es begrüßen, wenn das Dornbirner Stadtspital künftig zur landeseigenen Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) gehören würde. "Im besten Fall wäre es so", sagte er im Gespräch mit den "Vorarlberger Nachrichten" ("VN", Montag-Ausgabe). Die geplante Reform der Spitallandschaft im Land wird seit Wochen heiß diskutiert. Besonders die Verlegung der Gynäkologie von Dornbirn nach Bregenz sorgte für breiten Widerstand.

Über 57.000 Menschen unterzeichneten eine Petition gegen die Verlegung, Hunderte nahmen an Demonstrationen vor dem Landhaus teil, Ärzte brachten ihre Bedenken vor. Markus Fäßler, SPÖ-Bürgermeister von Dornbirn, das das einzige Krankenhaus außerhalb der landeseigenen Betriebsgesellschaft betreibt, kritisierte öffentlich, dass er sich zu wenig in den Entscheidungsprozess eingebunden fühle. Auch die Dornbirner ÖVP stellte sich gegen die Pläne der Parteikollegen in der Landesregierung. Diese hielt an der Verlegung fest. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) kritisierte ihrerseits, die Stadt habe sich im Vorfeld zu wenig eingebracht und keine Präferenzen genannt.

Nun äußerte Wallner gegenüber den "VN" eine Präferenz über die künftige Trägerschaft des Dornbirner Stadtspitals, das neben Hohenems und Bregenz der dritte Standort im Unterland ist: "Es wäre besser, wenn eine Verbundlösung mit drei Standorten aus einer Hand gemacht wird. Wir müssen die drei Standorte abstimmen. Das ginge mit einer Rechtsträgergesellschaft besser." Die Stadt Dornbirn wolle grundsätzlich Rechtsträger des Krankenhauses bleiben, hatte Fäßler gesagt; sollte Dornbirn aber zum Standort der Spitalregion Nord werden, sei die Stadt auch bereit, über eine neue Gesellschaftsform zu diskutieren, beispielsweise eine Beteiligung durch das Land.

Sieben Krankenhäuser im Land

Derzeit gibt es sieben Krankenhäuser in Vorarlberg. Neben dem Stadtspital Dornbirn sind das die Landeskrankenhäuser Bregenz und Hohenems im Norden des Landes, Feldkirch und Bludenz im Süden. Dazu kommen das Krankenhaus der Stiftung Maria Ebene in Frastanz (Bez. Feldkirch) für Suchterkrankungen sowie das Landeskrankenhaus Rankweil mit seiner Spezialisierung auf Psychiatrie und Neurologie.