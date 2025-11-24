Vorwerk zeigt neuen Thermomix TM7

In Wien gab Vorwerk einen ersten Blick hinter die Kulissen des neuen Thermomix TM7.

Küchenmaschinen sind oft eher praktische Geräte – doch der Thermomix hat längst eine ungewöhnlich treue Fangemeinde. Mit dem TM7 will das Unternehmen diesen Ansatz fortsetzen.

© Philipp Lipiarski

Schwarze Optik und Nachhaltigkeitsversprechen

Jan Delfs, Head of Global Design bei Vorwerk, erklärte, dass Farbe, Größe, Materialien und Software des Geräts komplett überarbeitet wurden. Alles – vom ersten Entwurf bis zum fertigen Gerät – entstehe in Deutschland.

Auffällig ist das neue schwarze Gehäuse. Dunkle Oberflächen sollen sich besser in moderne Küchen einfügen und wirken gleichzeitig robuster. Außerdem setzt Vorwerk verstärkt auf recycelte Materialien.

© Philipp Lipiarski

Technisch gibt es ebenfalls Veränderungen: Ein 10-Zoll-Touchscreen ersetzt das bisherige Display, und die Maschine ist künftig modular aufgebaut. So sollen Software-Updates, KI-Funktionen oder Sprachsteuerung leichter nachgerüstet werden können.

Ob Lifestyle-Objekt, digitaler Assistent oder Kochhelfer: Der Thermomix TM7 zeigt, dass das Unternehmen das Gerät zunehmend als mehr versteht als eine bloße Küchenmaschine.