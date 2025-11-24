Alles zu oe24VIP
Das Rezeptportal Cookidoo bietet zahlreiche Inspirationen fuer weihnachtliche Rezepte
© Philipp Lipiarski

Schwarz & digital

Vorwerk zeigt neuen Thermomix TM7

24.11.25, 14:32
In Wien gab Vorwerk einen ersten Blick hinter die Kulissen des neuen Thermomix TM7.

Küchenmaschinen sind oft eher praktische Geräte – doch der Thermomix hat längst eine ungewöhnlich treue Fangemeinde. Mit dem TM7 will das Unternehmen diesen Ansatz fortsetzen.

Vorwerk zeigt neuen Thermomix TM7
© Philipp Lipiarski

Schwarze Optik und Nachhaltigkeitsversprechen 

Jan Delfs, Head of Global Design bei Vorwerk, erklärte, dass Farbe, Größe, Materialien und Software des Geräts komplett überarbeitet wurden. Alles – vom ersten Entwurf bis zum fertigen Gerät – entstehe in Deutschland.

Auffällig ist das neue schwarze Gehäuse. Dunkle Oberflächen sollen sich besser in moderne Küchen einfügen und wirken gleichzeitig robuster. Außerdem setzt Vorwerk verstärkt auf recycelte Materialien.

Vorwerk zeigt neuen Thermomix TM7
© Philipp Lipiarski

Technisch gibt es ebenfalls Veränderungen: Ein 10-Zoll-Touchscreen ersetzt das bisherige Display, und die Maschine ist künftig modular aufgebaut. So sollen Software-Updates, KI-Funktionen oder Sprachsteuerung leichter nachgerüstet werden können.

Ob Lifestyle-Objekt, digitaler Assistent oder Kochhelfer: Der Thermomix TM7 zeigt, dass das Unternehmen das Gerät zunehmend als mehr versteht als eine bloße Küchenmaschine.

