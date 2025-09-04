Pinzgauer Straße wird nun saniert

Bis 10. Oktober soll die Sanierung abgeschlossen sein. Fahrbahn wird erneuert und Spurrinnen werden beseitigt.

Die stark befahrene Pinzgauer Straße B311 zwischen Bruck und Schüttdorf steht ab dem 8. September einen Monat lang unter Baustellenbetrieb. Auf rund 700 Metern zwischen den Kreisverkehren „Maximarkt“ und „Porsche“ wird die Fahrbahn erneuert und Spurrinnen beseitigt, teilt das Land mit.

Sanierung sei unvermeidlich

Die Sanierung ist laut Stefan Pfeiffenberger von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See unvermeidlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass die Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering bleiben.

Für die Dauer der Arbeiten kommt es zu Umleitungen: Fahrzeuge aus Richtung Mittersill oder Saalfelden in Richtung Bruck werden über die B168a Entlastungsstraße Schüttdorf sowie Kaprunerstraße und Salzachuferstraße geleitet und gelangen am Kreisverkehr „Maximarkt“ zurück auf die B311. Kaprunerstraße und Salzachuferstraße werden dafür als Einbahnstraßen geführt. Diese Umleitung ist voraussichtlich von 15. bis 26. September notwendig.

Fertigstellung bis 10. Oktober geplant

Der Verkehr von Taxenbach in Richtung Mittersill, Zell am See oder Saalfelden kann weiterhin die B311 nutzen. Die Fertigstellung der Fahrbahnerneuerung ist bis etwa 10. Oktober geplant.