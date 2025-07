S-Link: Politischer Streit um geheime Akten

Die Grünen fordern die Offenlegung geheimer Gutachten zum eingestellten S-Link-Bahnprojekt.

Salzburg. Die Grünen kritisieren mangelnde Transparenz bei der Abwicklung der S-Link-Projektgesellschaft und fordern die Offenlegung bisher unter Verschluss gehaltener Gutachten und Studien. Landeshauptmannstellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) wird aufgefordert, sämtliche Unterlagen offenzulegen, insbesondere zu offenen Forderungen von Privatunternehmen, juristischen Gutachten sowie Planungsstudien zur Messe- oder Stiegelbahn.

Öffentlichkeit soll alles erfahren

"Diese Dokumente wurden mit Steuergeld finanziert. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf vollständige Information", so Grünen-Klubobmann-Stellvertreter Simon Heilig-Hofbauer. Das Büro Schnöll weist die Vorwürfe zurück. Die Grünen warem im Stadtsenat eingebunden und hätten Einsicht nehmen können. Zudem ist die Projektgesellschaft als GmbH rechtlich nicht verpflichtet, alle Dokumente an den Landtag weiterzugeben. Man hält sich an das Votum der Bevölkerung gegen das S-Link-Projekt und will auf keinen Fall keine parteipolitischen Spiele führen, so Schnölls Büro.