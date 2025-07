SPAR-Lehrlinge retten Lebensmittel

SPAR-Lehrlinge aus Tirol und Salzburg retten Lebensmittel – mit Unterstützung von Too Good To Go.

Sbg./Tirol. Von 5. bis 20. Juni engagierten sich SPAR-Lehrlinge in Tirol und Salzburg aktiv gegen Lebensmittelverschwendung. In ausgewählten Märkten packten sie 857 "Too Good To Go"-Sackerl mit überschüssigen Produkten. Diese Initiative ist Teil der Ausbildung und zeigt, wie Nachhaltigkeit praxisnah vermittelt wird. Die Kooperation mit Too Good To Go besteht seit 2021.

Ziel ist es, das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln zu stärken. Vorstand Hans K. Reisch betont: "Unsere Lehrlinge lernen Verantwortung und zeigen, wie einfach Lebensmittelrettung funktioniert." Auch künftig soll Nachhaltigkeit fixer Bestandteil der Lehrlingsausbildung bleiben.