Stilvoll entspannen zwischen Pinien und Meer

Neues Urlaubsjuwel auf Mallorca: Das Grupotel Cala Marsal Nature Hotel hat im Sommer seine Türen geöffnet

Mit dem Grupotel Cala Marsal Nature Hotel hat auf Mallorca ein neues Vier-Sterne-Hotel eröffnet, das Natur, Design und Komfort harmonisch vereint. Eingebettet zwischen Pinien und der traumhaften Bucht Cala Marsal, bietet das frisch renovierte Haus 347 stilvolle Zimmer in sanften Naturtönen.

Maritime Akzente prägen Lobby und Restaurant. Am Buffet können Gäste beim Frühstück sowie bei Halbpension oder All Inclusive aus einer großen Auswahl wählen. Ein Highlight ist das À-la-carte-Restaurant The Marsal Steakhouse, das mit frischem Fisch und Grillgerichten begeistert.

Während Kinder im neuen Miniclub spielen, entspannen Erwachsene im großzügigen Spa oder beim Sport auf Tennis- und Boule-Plätzen. Ein Auto- und Fahrradverleih lädt dazu ein, die Region rund um Portocolom und die Tropfsteinhöhlen Cuevas del Drach zu entdecken.

Mit seinem nachhaltigen Konzept und modernem Komfort ist das neue Grupotel Cala Marsal Nature Hotel ein Paradies für Familien, Ruhesuchende und Naturliebhaber. Und das Beste? Bereits ab 55 Euro kann man als Erwachsener eine Nacht im neuen Hotel schlafen.