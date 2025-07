Wanderer (27) rutscht aus und stürzt 200 Meter in den Tod

Am Mittwochabend kam es in Hinterglemm (Salzburg) zu einem tragischen Unfall im hochalpinen Gelände.

Sbg. Ein 27-jähriger Belgier war gemeinsam mit seinem Cousin vom Spielberghaus aus zu einer Bergtour in Richtung Geißstein aufgebrochen. Im Verlauf der Tour trennten sich die beiden, der 27-Jährige setzte die Wanderung allein fort.

Als der Alpintourist am Abend nicht wie vereinbart zurückkehrte, schlug sein Cousin Alarm und verständigte die Einsatzkräfte. Eine Suchaktion wurde gestartet. Gegen 23 Uhr entdeckten die Retter den Vermissten schließlich rund 200 Meter unterhalb des Geißsteins – leider nur noch leblos.

Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte ist der Mann am Schnee ausgerutscht und dabei tödlich verunglückt.

Familie nach Wetterumschwung aus Bergnot gerettet

Bereits am Dienstagnachmittag war eine dreiköpfige Familie aus Rheinland-Pfalz im Bereich der Muritzenscharte, Kaltewandspitze im Gemeindegebiet von Hintermuhr in eine alpine Notlage geraten. Bergretter aus Muhr und Gmünd sowie Alpinpolizisten kamen der Familie zu Hilfe.Die Rettungsaktion erwies sich wegen der schlechten Witterungsverhältnisse mit Schneefall und Starkregen als äußerst schwierig. Nach rund sechs Stunden konnten die unterkühlten und durchnässten Wanderer im Alter von 20 (Tochter), 54 (Mutter) und 56 (Vater) Jahren in Sicherheit gebracht werden. Der Auslöser für die Notlage dürfte gewesen sein, dass sich die Familie nicht über die aktuelle Wetterlage informiert hatte.