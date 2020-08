Wanderin stürzt in Kaprun in den Tod

Rund 70 Meter über steiles Wiesengelände gestürzt.

Kaprun/Zell am See. Ein tödlicher Alpinunfall hat sich am Montag in Kaprun im Pinzgau ereignet. Laut Polizei ist eine 69-jährige Frau aus Niederösterreich bei einer Wanderung in Richtung Schoppacherhöhe am Wanderweg kurz vor dem Ziel auf einer Seehöhe von über 2.000 Meter gestolpert und rund 70 Höhenmeter über steiles Wiesengelände gestürzt.

© Bergrettung Kaprun

Für die Niederösterreicherin kam jede Hilfe zu spät. Sie hat bei dem Absturz tödliche Verletzungen erlitten. Die Frau, die Teil einer neunköpfigen Wandergruppe war, wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen.