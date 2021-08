Weiter Rätsel um vermisstes Balkan-Paar

Je länger die Suche dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zu einem Verbrechen kam.

. Dass alles nur ein riesiges Missverständnis ist und dass das seit zwei Jahren geschiedene Paar (das sich am Montag getroffen hatte, um die einstige gemeinsame Wohnung zu verkaufen) nach der Besprechung gemeinsam in ihre Heimat nach Bosnien fuhr und eines der Autos auf einem Parkplatz der A 10 bei Zederhaus stehen ließ, ist ­eigentlich gänzlich auszuschließen.Das Medien-Echo zu dem Fall ist auch am Balkan groß – die beiden hätten sich längst gemeldet. Außerdem meldeten Angehörige in Salzburg die Frau am Dienstag als vermisst.