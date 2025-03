Wenig Hoffnung für Austria Salzburg: Lizenz ist in Gefahr

Die Austria Salzburg kämpft um eine Verlängerung der Sperrstunde für ihr Stadion. Bürgermeister Auinger sieht jedoch wenig Spielraum, da er keine Weisung erteilen darf. Der Verein widerspricht dieser Darstellung.

Salzburg. Die Austria Salzburg kämpft um eine Verlängerung der Sperrstunde für ihr Stadion in Maxglan von 23:00 auf 24:00 Uhr – eine wichtige Voraussetzung für die Lizenz in der 2. Liga. Doch Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) dämpft die Hoffnungen des Vereins: Er kann keine Weisung erteilen, da es sich um eine weisungsfreie Behörde handelt. Zudem ist der Antrag erneut viel zu spät eingebracht worden. Mittwochnachmittag soll ein Treffen zwischen Verein, Behörde und Bürgermeister stattfinden. Laut Auinger gibt es zwar gewisse Spielräume, aber eine kurzfristige Änderung istnicht möglich. Kritik übt er am späten Vorgehen des Vereins: "Es ist jedes Jahr dasselbe. Warum diskutiert man das nicht früher?"

Lösung muss bald stehen

Austria Salzburg weist den Vorwurf zurück und sagt, seit einem Jahr mit dem Magistrat in Kontakt zu stehen. Sollte keine Lösung gefunden werden, droht dem Verein erneut das Scheitern an der Lizenzvergabe – mit ungewissen Folgen für die Zukunft.