Wolfsrisse in Werfen und Niedernsill bestätigt

Insgesamt wurden neun Schaffe gerissen.



Szbg. DNA-Analysen haben mittlerweile bestätigt, dass die Schafsrisse in Niedernsill (Pinzgau) und Werfen (Pongau) Anfang Juli auf das Konto eines Wolfs gehen. Die Rissbilder waren sowohl in Werfen als auch in Niedernsill eindeutig. Es wurden in beiden Gemeinden neun tote Tiere gefunden.

Die Landesregierung hat direkt nach den Funden, eine Abschussverordnung erlassen. Wölfe dürfen dann in einem Umkreis von zehn Kilometern rund um die Rissstellen vier Wochen lang geschossen werden.