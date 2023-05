Zwei Bären-Sichtungen in Salzburg

Im Bereich des Untersbergs und Umgebung soll es zwei Bären-Sichtungen gegeben haben.

Beim Land Salzburg sind am Dienstag zwei Sichtungen von Bären gemeldet worden, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten. Die erste Sichtung machte eine Polizeistreife in der Vorwoche (10. Mai) in der Nähe des Recyclinghofs in Grödig. "Diese Sichtung ist mir leider erst jetzt durch einen Zufall mitgeteilt worden", sagt der Beauftragte des Landes Salzburg in Sachen Wolf und Bär, Hubert Stock gegenüber "SN". Das Grödiger Altstoffsammelzentrum befindet sich an einem Waldrand am Fuß des Untersbergs und enthält mitunter Essensreste, die ihrerseits wiederum Wildtiere anlocken können.

Am Montag der Vorwoche (8. Mai) nahm die Wildkamera am Wetterkreuz in Unken ein Foto eines Bären auf – damit wäre ein Zusammenhang mit der Sichtung in Grödig nachvollziehbar. Bären schaffen Tagesstrecken von bis zu 50 Kilometern.

Zweite Sichtung in der Nacht auf Montag

Die zweite Bären-Sichtung im Bundesland Salzburg gab es im Gemeindegebiet von Großgmain. Stock: "Das könnte bedeuten, dass der Bär schon wieder zurück nach Bayern gewandert ist." Eine Suche nach Bärenspuren blieb bisher ergebnislos.