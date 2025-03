"Saubere" 400 Mio. Euro für Wasserkraft in Oberösterreich

Das Projekt Ebensee ist die bisher größte Einzelinvestition der Energie AG.

OÖ. Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die Energie AG (EAG) Oberösterreich mit insgesamt 400 Mio. Euro beim Ausbau der Wasserkraft. 320 Mio. Euro an Investitionskrediten fließen in den Bau des Pumpspeicherkraftwerks Ebensee, die Finanzierungsverträge wurden nun am Hauptsitz der EIB in Luxemburg unterzeichnet, berichteten EIB und EAG am Mittwoch.

Vorab genehmigt wurde eine Finanzierung von 80 Mio. Euro für das Laufwasserkraftwerk Traunfall, welches drei am Ende der Lebenszeit befindliche Wasserkraftwerke ersetzen soll, die Finanzierungsverträge sollen - nachdem der Aufsichtsrat der EAG das Projekt genehmigt hat - noch heuer unterzeichnet werden. Die Energie AG will insgesamt mehr als 600 Mio. Euro in das Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee und das Laufwasserkraftwerk in Roitham/Traunfall investieren. Das Projekt Ebensee ist die bisher größte Einzelinvestition der EAG und soll als "grüne Batterie" dienen, indem es Schwankungen in der Stromerzeugung aus Wind- und Solaranlagen ausgleichen und so die Versorgungssicherheit gewährleisten soll.

EAG investiert 4 Mrd. Euro bis 2035 in Erneuerbare

"Die Wasserkraftwerke der Energie AG stellen einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer klimaneutralen Energieversorgung dar und tragen dazu bei, Europas Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten zu reduzieren", sagt Thomas Östros, Vizepräsident der EIB. Leonhard Schitter, Vorstandsvorsitzender der EAG betonte, dass man die Weichen für die maximale Dekarbonisierung des gesamten Unternehmens gestellt habe. "Dafür investieren wir bis 2035 insgesamt vier Milliarden Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze", sowie in die Erzeugung von grünem Wasserstoff.

Das Projekt ist Teil des REPowerEU-Plans der Europäischen Union, das dem Ziel dient, die europäische Abhängigkeit von fossilen Energieträgern rasch zu reduzieren. Dank REPowerEU kann die EIB einen höheren Anteil an den Gesamtkosten finanzieren als die üblichen 30 bis 50 Prozent.