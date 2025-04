Eine Gasflasche im brennenden Lkw wurde unter schwerem Atemschutz geborgen.

Ein serbischer Lkw-Fahrer ist in den frühen Morgenstunden am Mittwoch fast verbrannt. Er hatte seinen Lkw in Allhaming (Bez. Linz Land) auf der Raststation geparkt und in der Fahrerkabine geschlafen, als plötzlich Feuer ausbrach. Andere Lkw-Fahrer mussten ihn wecken und er konnte gerade noch rechtzeitig aussteigen bevor der Lkw in Vollbrand stand. Es wurde niemand verletzt, drei Feuerwehren löschten den Brand.