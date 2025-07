Festgenommen: Das sind die 14 Bankomat-Sprenger

Wie das Bundeskriminalamt gegenüber oe24 bestätigt, gab es einen Polizeischlag gegen die Bankomatsprenger-Bande – internationale Ermittlungen führten zu 14 Festnahmen.

Wien. Eine europaweit aktive Bankomatsprengerbande mit Verbindungen zur berüchtigten niederländischen "Mocro-Mafia" steht im Fokus der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalämtern in Österreich. Die Täter, überwiegend junge Männer mit marokkanischen Wurzeln aus den Niederlanden, sollen in Österreich für rund 26 Sprengungen im Jahr 2025 verantwortlich sein – mit einem Millionenschaden als Folge.

Bei den Verdächtigen handelt es sich großteils um Niederländer mit nordafrikanischem Hintergrund. Insgesamt seien 33 Personen ausgeforscht worden, sagte Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts.

"Die letzte Festnahme fand erst vor zwei Tagen statt", sagte Holzer vor Medienvertretern. Im Zuge von insgesamt zwölf Razzien wurden zudem zahlreiche Handys, Datenträger, 48 Roller sowie 40.000 Euro an Bargeld sichergestellt. Damit sei "die überwiegende Zahl der Taten geklärt", sagte Holzer.

Den Ermittlern der AG Bankomat in Kooperation mit den Landeskriminalämtern und internationalen Ermittlern gelang nun ein Schlag gegen die Bankomatsprenger-Bande: Insgesamt gab es nun in den Niederlanden und Österreich 14 Festnahmen. Das gab die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft Wien am Donnerstagvormittag auf einer Pressekonferenz im Bundeskriminalamt bekannt. Auch zahlreiche Sicherstellungen habe es gegeben, hieß es von Seiten der Ermittler. Bei den Verdächtigen handelt es sich großteils um Niederländer mit nordafrikanischem Hintergrund.

Um die Täter künftig abzuschrecken, setzen Behörden auf neue Sicherheitsmaßnahmen wie Farbpatronen oder Klebepakete in Bankomaten, die bei einer Sprengung das Bargeld unbrauchbar machen. Diese sollen die Sprengungen weniger lukrativ machen und die internationale Bandenkriminalität eindämmen.