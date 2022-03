Am Sonntagnachmittag kam es in Salzburg zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein PKW-Lenker übersah eine Fußgängerin auf einer Kreuzung – die Frau verstarb nun im Krankenhaus.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg ist am Sonntagnachmittag eine 82-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen. Ein Pkw-Lenker dürfte die Frau auf einer Kreuzung übersehen haben. Mitten in der Kreuzung kam es zur Kollision. Die Frau wurde laut Polizei zunächst auf die Motorhaube des Pkw und nach Vollbremsung auf die Fahrbahn geschleudert. Sie wurde mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert, wo sie Sonntagabend verstarb.

Der 37-jährige Pkw-Lenker wollte nach Angaben der Polizei auf die Itzlinger Hauptstraße abbiegen, vergewisserte sich, dass sich keine Fahrzeuge der Kreuzung näherten und bog ab. Dabei dürfte er die 82-Jährige übersehen haben und es kam zur Kollision.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Zeugen zu dem Unfall wurden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei zu wenden.