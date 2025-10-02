Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Gasdruckpistole
© Getty/Symbol

Polizei-Einsatz

Mehrere Schüsse in Wiener Wohnhausanlage

02.10.25, 12:45
Teilen

Ein Wiener (27) drehte am Mittwochnachmittag durch. 

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einer Wohnhausanlage in der Adalbert-Stifter-Straße in Brigittenau gerufen. Dort soll zuvor ein Mann mit einer mutmaßlichen Waffe herumgeschossen haben.

Als die Beamten vor Ort waren, ergriff der 27-jährige Wiener die Flucht. Um ihn aufzuhalten, gab ein Polizist Warnschüsse ab. Dadurch konnte der Mann angehalten und durchsucht werden.

Schütze hatte 1,4 Promille

Mit dabei hatte der 27-jährige Gasdruckpistole. Diese wurde sichergestellt. Wie sich herausstellte, soll er zuvor einen Tisch im Innenhof der Wohnhausanlage beschädigt und zweimal in den Boden geschossen haben. Er wies eine Alkoholisierung von beinahe 1,4 Promille auf.

Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Ordnungsstörung angezeigt. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden