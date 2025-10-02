Mehrere Schüsse in Wiener Wohnhausanlage

Ein Wiener (27) drehte am Mittwochnachmittag durch.

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einer Wohnhausanlage in der Adalbert-Stifter-Straße in Brigittenau gerufen. Dort soll zuvor ein Mann mit einer mutmaßlichen Waffe herumgeschossen haben.

Als die Beamten vor Ort waren, ergriff der 27-jährige Wiener die Flucht. Um ihn aufzuhalten, gab ein Polizist Warnschüsse ab. Dadurch konnte der Mann angehalten und durchsucht werden.

Schütze hatte 1,4 Promille

Mit dabei hatte der 27-jährige Gasdruckpistole. Diese wurde sichergestellt. Wie sich herausstellte, soll er zuvor einen Tisch im Innenhof der Wohnhausanlage beschädigt und zweimal in den Boden geschossen haben. Er wies eine Alkoholisierung von beinahe 1,4 Promille auf.

Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Ordnungsstörung angezeigt. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.