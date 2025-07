Schwammerl-Alarm: Teils "katastrophales" Jahr

Eier-Schwammerl, Parasol, Steinpilze: Die Pilz-Saison ist heuer durchwachsen - zumindest bis jetzt. Das sind die Gründe.

Was ist heuer mit den Pilzen los? Gibt es wirklich zu wenige Schwammerl? Setzen Ihnen Käfer und die Hitze zu? Und plündern italienische Pilzsammler den Rest? Diese werden teils mit dutzenden kg Pilzen nahe der Grenze erwischt - erlaubt sind höchstens 2 kg/Tag.

Pilz-Expertin Irmgard Krisai-Greilhuber, die Präsidentin der mykologischen Gesellschaft, sagt gegenüber oe24: "Heuer war ein durchwachsenes Jahr, gebietsweise katastrophal."

Die Wissenschafterin (Mykologen sind Pilzspezialisten) nennt auch die Gründe: "Damit Pilze richtig wachsen, braucht es zum einen die richtige Bodenfeuchtigkeit und zum anderen die passende Luftfeuchtigkeit." Entscheidend sind also Temperatur und Niederschlag. Wenn dann das gute Substrat (der Boden) genug Sporen von Pilzen aufnimmt, sollten die Schwammerl sprießen.

Leider war es heuer teils sehr heiß und trocken. Auch viel zu starker Wind schadet dem Pilz-Wachstum.





Steinpilz. © Ivan Löffko

In Österreich gibt es 17.000 verschiedene Pilz-Arten. 4.500 Pilze sind Großpilze. Essbar sind etwa 200 davon. Und Vorsicht: 20 gelten als tödlich giftig.

Pilz-Vergiftungen

"Heuer gab es 40 Pilz-Vergiftungen", informiert die Expertin, die auch in diesen Fällen oft gerufen wird und Einsicht in die Statistik hat. In guten Pilz-Sammel-Jahren kommen "auch schon 500 Vergiftungen zusammen."

Ein Mykologe ist ein Pilzspezialist. Das ist nicht jeder Sammler. Um sicher zu gehen, sollte man sich gut informieren, etwa hier bei der Mykologischen Gesellschaft Österreich - online gibt es Gratis-Wissen.

Niemand weiß, wie die Sammelsaison im Herbst wird, sagt Krisai-Greilhuber zu oe24. Schon in drei Wochen kann alles ganz anders sein. Schon jetzt wachsen aber Eier-Schwammerl, Parasol, Steinpilze. Wenn auch gebietsweise nicht gerade üppig. Wer sammelt, sollte nie mehr als den Tagesbedarf mitnehmen. "Bitte mit Bedacht handeln, und auch an andere denken, die ebenfalls sammeln", sagt die Expertin. Außerdem dienen die Pilze Insekten als Nahrung - und senden schließlich ihre Sporen aus, um sich zu verbreiten.

Ein weiterer Grund für Zurückhaltung beim Sammeln: Zwei Drittel der Pilzvergiftungen gehen auf alte Pilze zurück. Man sollte nur frische, zu 100% bestimmte Pilze essen.