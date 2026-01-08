Alles zu oe24VIP
Festnahme
© Viyana Manset Haber (Archivbild)

Täter in Haft

Securitys erkannten Lokal-Einbrecher wieder: Festnahme

08.01.26, 15:38
Securitys eines Wiener Einkaufszentrums haben am Mittwochabend einen Einbrecher wiedererkannt. 

Er war bereits im Dezember in ein Lokal in "The Mall" in Wien-Landstraße eingebrochen und am Mittwoch erneut im Lager des Restaurants angetroffen worden. Es stellte sich heraus, dass er gegen Mittag außerdem in eine Wohnung in der Wiener Innenstadt eingedrungen und auf frischer Tat ertappt worden war. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

Die Sicherheitsmitarbeiter verständigten gegen 21.30 Uhr die Polizei, nachdem sie den Mann wiedererkannt hatten. Der 36-jährige Österreicher befand sich im Lagerraum und konsumierte Drogen, als die Beamten hinkamen. Beim Einbruch in das Lokal am 22. Dezember hatte er zwei Geldbörsen und ein Tablet gestohlen - eine Geldbörse und das Tablet trug er am Mittwoch bei sich.

War am gleichen Tag bereits festgenommen worden

Bei der Amtshandlung kam heraus, dass er Mittwochmittag bereits von Polizisten nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Innenstadt festgenommen worden war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er jedoch freigelassen und angezeigt. Nach der neuerlichen Festnahme am Abend ordnete die Staatsanwaltschaft die Einlieferung in die Justizanstalt an.

